Bộ Công an: Cờ bạc, giết người dã man ngày càng phức tạp

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm quý I-2018.



Nội dung báo cáo cho thấy khoảng thời gian trên xảy ra 12.583 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1,43% so với quý I-2017 và 1,73% so với quý IV-2017). Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề đang nổi lên.



Ngày càng xuất hiện nhiều vụ giết người với hành vi gây án dã man, mất nhân tính. Trong ảnh là hiện trường vụ thảm án khiến năm người trong một gia đình tử vong tại quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: THANH NIÊN

Án giết người, cờ bạc tăng

Theo Tổng cục Cảnh sát, tội phạm hình sự hoạt động với tính chất ngày càng nguy hiểm; xuất hiện nhiều vụ giết người với hành vi gây án dã man, mất nhân tính như giết nhiều người, giết người chặt xác phi tang, giết người thân, giết phụ nữ và trẻ em.

Nguyên nhân chủ yếu là do thù tức cá nhân, mâu thuẫn bột phát. Cạnh đó, nhiều vụ hung thủ có biểu hiện tâm thần, “ngáo đá” giết người thân, giết người vô cớ.

Điển hình như vụ giết năm người trong một gia đình, cướp tài sản tại TP.HCM; vụ giết hai bà cháu tại Đồng Nai; vụ giết hai người, làm bị thương hai người tại Cao Bằng; vụ giết hai người tại Lạng Sơn; vụ đốt nhà làm chết năm người tại Lâm Đồng; vụ giết vợ con rồi tự sát tại Hà Giang…

Tội phạm hoạt động có tổ chức diễn biến phức tạp hơn; băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, thậm chí cả súng quân dụng trả thù nhau; gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra ở nhiều địa phương.

Tội phạm cờ bạc liên quan đến sử dụng công nghệ cao xảy ra nhiều, có vụ đặc biệt nghiêm trọng đi liền với hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản... gây phức tạp về trật tự xã hội.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng với các hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Trong dịp Tết nguyên đán, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm qua biên giới đất liền, tuyến cảng biển, hàng không, đường sắt, diễn ra phức tạp. Tình trạng lợi dụng kẽ hở trong cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và sự quản lý thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Có sự thông đồng, tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong cơ quan nhà nước để hoạt động buôn lậu, trốn thuế gây thiệt hại lớn.

Đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động tinh vi, đa dạng, khó lường và gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới như: giả mạo thư điện tử giao dịch của doanh nghiệp; gọi điện mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật nhằm đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt; lập nhiều sàn giao dịch các loại tiền điện tử như: onecoin, bitcoin... để lừa đảo theo mô hình đa cấp hoặc kinh doanh tiền điện tử trái phép để rửa tiền, thanh toán tiền cá độ bóng đá...

Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet diễn ra phức tạp, số tiền đánh bạc lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Trong đó có vụ đánh bạc do Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra liên quan đến hai cựu cán bộ cao cấp ngành công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục C50).



Các bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ tại Phú Thọ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục C50).

Mở cao điểm trấn áp tội phạm

Cũng theo báo cáo, trong quý I-2018, các đơn vị chức năng của Bộ Công an chủ động phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trước, trong, sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu năm.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá hơn 9.600 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 76,48%; bắt xử lý hơn 22.500 đối tượng; triệt phá 566 băng nhóm tội phạm. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 1.600 đối tượng truy nã.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện hơn 5.600 vụ phạm tội về kinh tế, 108 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; phát hiện gần 7.000 vụ và gần 10.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 544 kg heroin, 198 kg và 557.000 viên ma túy tổng hợp, 1 tấn cần sa,…

Quý II-2018, Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP đề nghị Ban Chỉ đạo 138 các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để kiềm chế hoạt động tội phạm.

Trong đó, chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tiếp tục tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao; hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên, các băng, nhóm tội phạm xiết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ,…

Triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và tổ chức xét xử lưu động những vụ án điểm nhằm răn đe, giáo dục, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm; tăng cường quản lý, triển khai một số giải pháp về bảo vệ môi trường; giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao.