Bỗng dưng bị người lạ chiếm nhà

Anh Nguyễn Trần Tiển (28 tuổi, quê Ninh Thuận) có đơn gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc bị nhóm người lạ chiếm giữ một căn nhà của anh tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo anh Tiển, đầu năm 2018, anh mua nhà đất dạng biệt thự (gồm ba căn liền kề chung một sổ hồng, có cổng độc lập) tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Hai bên đã hoàn tất việc thanh toán, bàn giao nhà và sang tên đổi chủ.

Do chưa có nhu cầu ở, anh Tiễn định cho thuê lại cả ba căn. Hai căn trong đó đã có người thuê và chuyển vào ở, còn lại một căn chưa tìm được người thuê.

Ngày 15-4-2018, anh bất ngờ phát hiện căn nhà thứ ba (đang chờ người thuê) đã bị đổi ổ khóa. Bức xúc, anh Tiển yêu cầu Công an phường Hiệp Bình Phước đến chứng kiến anh thuê thợ phá ổ khóa để vào nhà.



Anh Tiển đã cho người tháo dỡ cánh cổng của căn nhà nhưng nhóm người lạ vẫn không rời đi.

Lúc này, người phụ nữ tên NTL đi cùng một nhóm người lạ mặt xuất hiện, tự xưng mình là chủ cả ba căn nhà. Bà L. cho biết mua căn nhà này từ bà K.

Anh Tiển hết sức bàng hoàng vì anh không biết bà L. là ai, anh cũng chưa hề ủy quyền cho bất cứ ai bán ngôi nhà này.

Tiếp đó, Công an phường mời cả hai bên đến trụ sở công an để làm việc. Trao đổi với PV, Trung Tá Hoàng Tuấn Hải xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an quận Thủ Đức để tiếp tục thụ lý điều tra.

PV đến Công an quận Thủ Đức để tìm hiểu vụ việc, Trung tá Đào Hồng Phúc (Phó đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Thủ Đức) cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Công an quận Thủ Đức đã mời các bên liên quan đến để lấy lời khai. “Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận về việc có dấu hiệu phạm tội hay không” - Trung tá Phúc nói.

Sự việc xảy ra đã hơn một tháng, hiện tại nhóm người lạ vẫn ngang nhiên sinh sống trong căn nhà của anh Tiển. Còn anh Tiển thân cô thế cô chỉ biết ngồi chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.