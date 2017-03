Cán bộ công an 'dùng tay gạt, trúng vào má phóng viên'

Chiều 29-9, trả lời trên kênh truyền hình VTV1, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan này đã có kết luận điều tra về vụ việc PV Trần Quang Thế (báo Tuổi Trẻ) bị một số cán bộ cảnh sát hình sự (CSHS) huyện Đông Anh hành hung vào ngày 23-9 vừa qua.

Theo Đại tá Ngọc, việc xô xát giữa các cán bộ CSHS huyện Đông Anh và PV Quang Thế là có. Cụ thể, khi lực lượng cảnh sát đang bảo vệ hiện trường (gồm công khai và hóa trang), lúc này có một số PV tiến tới hiện trường tác nghiệp, không xuất trình được thẻ nhà báo và các giấy giới thiệu cần thiết theo yêu cầu của những người bảo vệ hiện trường.

“Quá trình làm việc, do yêu cầu và giải thích không được, đồng chí Ngô Quang Hưng và đồng chí Nguyễn Văn Thuyên (thuộc Đội CSHS huyện Đông Anh) có xô xát với PV. Đồng chí Hưng dùng tay gạt, trúng vào má PV Quang Thế và có hành vi giơ chân đá nhưng không trúng. Đồng chí Thuyên có gạt tay vào một máy quay” - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.



PV Quang Thế bị cán bộ CSHS huyện Đông Anh đá nhưng không trúng.

Trả lời về hình thức xử lý đối với các bên liên quan, Đại tá Ngọc cho biết đã tổ chức khám thương tích cho PV Quang Thế nhưng không có thương tích, PV Quang Thế cũng từ chối yêu cầu trưng cầu giám định sức khỏe.

Căn cứ vào quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân, phòng Tổ chức cán bộ và Công an huyện Đông Anh đã quyết định tổ chức kiểm điểm, kỷ luật với hình thức khiển trách đối với đồng chí Hưng; còn với đồng chí Thuyên, do chưa có hành động cụ thể và chưa gây tác hại cụ thể với ai nên kiểm điểm và phê bình rút kinh nghiệm.

Về phía PV Quang Thế, PV này sẽ bị xử phạt hành chính với hành vi đi vào khu vực hiện trường mà không được phép; tác nghiệp, chụp ảnh ở tại hiện trường vụ án không được phép.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 23-9, PV Quang Thế có mặt tại cầu Nhật Tân (Đông Anh, Hà Nội) để ghi nhận vụ việc một tài xế taxi tử vong. Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, anh đã bị một cán bộ CSHS Công an huyện Đông Anh đánh chảy máu miệng.

Ngoài ra, một cán bộ công an khác cũng có hành vi đập rơi máy ảnh của PV báo Pháp Luật Việt Nam.

Ngay sau sự việc xảy ra, Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có yêu cầu Công an TP Hà Nội làm rõ vụ việc trên.