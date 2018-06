Cần Thơ: Camera phát hiện 26.000 trường hợp vi phạm giao thông

Hiện Công an TP Cần Thơ đang quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống camera quan sát giao thông và hệ thống camera quan sát an ninh trên địa bàn thành phố với 80 đầu mối.

Trong đó, có 50 camera quan sát giao thông được đặt tại các tuyến đường trọng điểm.



Hệ thống camera giao thông được lắp đặt gần giao lộ đường 3-2 và Trần văn Hoài

Hệ thống camera này đã phát huy hiệu quả cao trong giám sát lưu thông trên đường phố, giúp lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời nhiều trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm về quá tốc độ quy định, chạy sai phần đường, làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu.



Hệ thống camera cũng đã ghi lại nhiều thông tin phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản trên đường phố, phục vụ tốt cho công tác bảo vệ ANTT. Theo đó, thời gian qua lượng chức năng đã phát hiện trên 26.000 trường hợp vi phạm, xử lý trên 7.000 trường hợp.

Ngoài ra, Công an thành phố đã xây dựng, triển khai hiệu quả mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” để phục vụ thu thập hình ảnh, thủ đoạn, hành vi phạm tội. Để khi có sự việc xảy ra, có thể trích xuất hình ảnh, truy tìm đối tượng.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai dự án “Hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh” với 173 đầu camera trên địa bàn thành phố (trong đó có tuyến quốc lộ 91B). Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” để phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.