Cảnh sát bắt kẻ giết vợ và cha mẹ vợ trong đêm

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 1 giờ sáng nay (19-1), tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Nghi phạm bước đầu được xác định là Bùi Văn Hiền (43 tuổi, trú tại thôn Lưu Xá).

Vào thời điểm trên, tại nhà riêng của mình, Bùi Kim Hiền đã ra tay sát hại vợ mình là chị LTN (43 tuổi). Hung khí Hiền sử dụng là một khúc gỗ dài khoảng 50cm. Chị N. tử vong do bị thương nặng ở vùng trán và thái dương bên trái.



Bùi Kim Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: hungyentv.vn

Sát hại vợ xong, Hiền tiếp tục cầm dao sang nhà cha mẹ vợ là ông LXL (76 tuổi) và bà VTH (71 tuổi), cách đó khoảng 300m.

Thấy ông L. ra ngoài đi vệ sinh, Hiền liền xông vào tấn công. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà H. từ trong nhà chạy ra cũng bị Hiền chém tử vong tại chỗ.

Ông L. sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bùi Kim Hiền đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Xác nhận vụ việc, một lãnh đạo công an huyện Ân Thi cho biết Hiền là đối tượng có biểu hiện tâm thần, có thể thời điểm gây án là do bột phát. Hiền bị lực lượng công an bắt giữ vào khoảng hơn 1 giờ sáng cùng ngày.

Hiện nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.