Cảnh sát giao thông tóm tên trộm nhờ chiếc áo

Chiều 28-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao một nghi can trộm cắp xe máy cùng tang vật cho Công an huyện Chư Pah để thụ lý điều tra làm rõ theo thẩm quyền.



CSGT bắt gọn nghi can trộm cắp xe máy

Trước đó, chiều 23-8, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo của quần chúng về việc một người mặc áo màu xám, trộm cắp một xe máy của anh Hoàng Văn Tuyến (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) đang chạy về hướng tỉnh Kon Tum.



Quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên đang điều khiển xe ngược về hướng TP. Pleiku (Kon Tum) nên lập tức dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Khi đến km 515, quốc lộ 14 đoạn qua thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah thì tổ công tác áp sát và bắt giữ được.

Bước đầu, người bị bắt khai tên là Huỳnh Quang Thông (29 tuổi, sống ở đội 4, Công ty Cao su Chư Pah). Thông thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy này.