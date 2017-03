Cảnh sát từ chối 300 triệu đồng hối lộ

Ngày 12-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lầu Vả Chư (40 tuổi), Và Bá Mùa (28 tuổi, cùng trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Vừ Bá Tu (30 tuổi, trú xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, đầu tháng 5-2016, Mùa, Tu, Chư mang ma túy tổng hợp từ Lào về huyện Kỳ Sơn để mang đi TP bán lấy tiền lời.



Bị can Lầu Vả Chư.



Đến khua 5-5, Chư và Mùa, Tu đóng vai đại gia đi ô tô bán tải Toyota biển số Lào chở 10.000 viên ma túy tổng hợp từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xuôi theo quốc lộ 7A với tốc độ nhanh. Khi nhóm này đi đến địa phận xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) thì Phòng PC47 phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Bị can Và Bá Mùa.



Lúc này, bị chốt chặn hai đầu, Chư và Mùa, Tu không thể phóng xe hay lùi xe bỏ chạy. Chư và Mùa, Tu đòi hối lộ 300 triệu đồng cho cảnh sát để tiếp tục hành trình cho kịp giờ.

Tuy nhiên, lúc này các chiến sĩ cảnh sát đã từ chối và tiến hành kiểm tra, khám xét xe phát hiện, thu giữ 49 gói chứa 10.000 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp). Chư và Mùa, Tu tra tay vào còng số 8, bị bắt giữ.



Bị can Vừ Bá Tu.



Tại cơ quan công an, Chư và Mùa, Tu khai nhận đã mua nợ số ma túy trên từ người Lào với giá 5,2 triệu đồng/gói 200 viên ma túy tổng hợp mang về Việt Nam để bán lấy tiền lời chia nhau.



Chiếc ô tô bán tải mà Chư và Mùa, Tu dùng để chở 10.000 viên ma túy tổng hợp đưa đi bán.



Hiện Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra đường dây ma túy Lào-Việt trên.