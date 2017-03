Cha của 2 công an 'xử' thiếu tá công an nói gì?

Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin về việc hai cán bộ Công an TP Hạ Long (Công an tỉnh Quảng Ninh) “xử” một thiếu tá Công an tỉnh Quảng Ninh ngay tại cây xăng, Thượng tá Phạm Hồng Sinh, Phó Trưởng Công an TP Hạ Long, cha của Phạm Bảo Linh (30 tuổi) và Phạm Bảo Duy (26 tuổi), đã có những trải lòng với PV Pháp Luật TP.HCM.

Theo ông Sinh, khi xảy ra sự việc, ông không có mặt ở nhà. “Thời điểm đó tôi đang ở Đài Loan. Khi về thấy Linh và Duy kể lại sự việc. Chiều 2-9, Linh và Duy điều khiển hai xe mô tô, một xe đi trước, một xe đi sau hướng Hòn Gai - Bãi Cháy thì gặp một xe ô tô bốn chỗ tạt đầu xe của Duy.

Sau đó tiếp tục tạt tiếp vào đầu xe của Linh. Duy là em, nó dành một tình cảm đặc biệt cho anh. Vì Linh vừa trải qua cuộc phẫu thuật não năm 2015 kéo dài hai tháng với sáu cuộc phẫu thuật. Hiện tại trên đầu cháu có một mảnh vỏ hộp sọ bằng titan, nếu cháu ngã lần nữa, hậu quả không biết như thế nào. Duy đã rất bức xúc với tài xế ô tô nên đã ra tín hiệu cho xe ô tô vào cây xăng để nói chuyện".



Nơi xảy ra vụ việc hai cán bộ Công an TP Hạ Long đánh thiếu tá Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Một Thế Giới

Duy hỏi người lái xe ô tô: “Có thù oán gì đâu, sao lại tạt đầu xe nguy hiểm như thế” nhưng lái xe ô tô không nói gì, mở cửa xe đi ra và chửi hai anh em rất thô tục. Hai anh em Duy và Linh hiền lành, không bao giờ uống rượu hay hút thuốc.

Khi xảy ra sự việc, hai anh em Duy và Linh không biết Cường là công an. Hai cháu có kể lại với tôi là cháu kiểm tra giấy tờ xe và thấy đăng ký xe của người tên là Phương. Các cháu nhà tôi còn dùng điện thoại chụp lại giấy tờ xe để xác minh tên người đăng ký xe, địa chỉ cơ quan. Các cháu có nói với tôi là các cháu sẽ đến tận cơ quan người này để nói về hành vi của anh ta” - Thượng tá Phạm Hồng Sinh cho biết.



Ông Sinh cũng cho rằng, việc hai con ông đánh người là sai. “Đó là bài học xương máu cho các cháu. Tôi không bênh các cháu, nhưng tôi là cha của nó. Ngoài việc cháu sai, rồi các cháu phải chịu trách nhiệm thì các cháu đã khóc và xin lỗi bố mẹ.

Khi thông tin trên báo chí đầu tiên, các cháu không dám nói với chúng tôi, chúng phải nhắn tin với mẹ vì đã làm bố mẹ đau lòng. Tôi rồi cũng không che chở được cho các cháu cả đời. Các cháu phải tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Khía cạnh của tôi, tôi chỉ muốn nói hai đứa nó hiền lành và hành vi trên là do chúng quá bức xúc chứ không phải chúng cậy điều gì đó”.

Trước đó, vào ngày 16-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về vụ việc trên. Theo đó, vào hồi 16 giờ, ngày 2-9-2016, tại khu vực giữa cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long), do lượng phương tiện đang lưu thông đông nên xảy ra xung đột làn đường giữa xe ô tô con (bốn chỗ) do anh Biện Hùng Cường, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ninh) điều khiển hướng Hòn Gai - Bãi Cháy với hai xe mô tô do hai cán bộ Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy, cán bộ Công an TP Hạ Long, điều khiển hướng cùng chiều.

Do hiểu nhầm xe ô tô do Cường điều khiển lấn đường, chèn ép nên Linh và Duy đã ra tín hiệu cho xe ô tô rẽ vào cây xăng Cái Lân, thuộc khu 10, phường Bãi Cháy. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long đình chỉ công tác đối với Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.