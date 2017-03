Chè tàu ở công viên bị đầu độc bằng muối

Sáng 9 – 9, khi đang cắt cỏ và tỉa cành tại công viên phường An Hòa, công nhân Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế đã phát hiện rất nhiều hạt muối trắng trên đọt và dưới gốc hàng chè tàu trong công viên.



Hàng chè tàu bị đầu độc

Sự việc đã được báo cho cán bộ Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế và công an phường An Hòa. Qua kiểm tra có rất nhiều hạt muối còn đính trên thân cây và dưới gốc rể một đoạn dài gần 20 m. Đây cũng chính là khu vực từng bị kẻ xấu phun a xít sunfuric làm cây chè tàu đoạn qua công viên này bị chết.



Muối tại nơi chè tàu bị chết

Chị Nguyễn Thị Từ Tâm, Đội công viên số 5 (Công viên An Hòa, phường An Hòa) kể lại: Thấy hàng chè tàu trồng trên dải phân cách dọc quốc lộ 1A có biểu hiện lạ. Qua kiểm tra, chị và đồng nghiệp phát hiện nhiều muối trắng ở gốc cây. Dãy chè tàu ở dải phân cách không chết đồng loạt mà cách đoạn. Chỗ nào phát hiện muối dưới gốc là chỗ đó cây chết.



Công nhân nhặt những hạt muối to mà kẻ xấu rải

Từ tháng 8 cho đến nay Trung tâm cây xanh Huế đã phát hiện 3 vụ kẻ xấu dùng các hợp chất để đầu độc hệ thống thảm cỏ ở công viên An Hòa và dải phân cách thuộc cửa ngõ phía bắc thành phố (phường An Hòa, TP Huế). "Kẻ xấu đã dùng thuốc diệt cỏ, axít có nồng độ mạnh và muối trắng phun, rải lên một số dải phân cách dọc quốc lộ 1A, hòng phá hoại cây”, ông Nguyễn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế khẳng định rằng thảm cây ở đường Lê Duẩn bị chết là do có người phun a xít sunfuric.

Hiện công an điều tra kẻ gian dùng muối trắng để phá hoại cây xanh và Trung tâm Công viên cây xanh phân công nhân viên trúc trực ở các khu vực có cây xanh cả ban ngày lẫn ban đêm để giữ cây.