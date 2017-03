Chồng đánh vợ tổn thương sọ não, nhập viện cấp cứu

Ngày 12-11, BV Đa khoa Gia Lai xác nhận chị PTKC (sinh năm 1990, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đang được điều trị, theo dõi chấn thương sọ não.



Thông tin sơ bộ từ bà Bùi Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, rạng sáng 9-11, chị C. bị chồng mình là ông Bùi Minh Thiệt, công an viên xã Ia Nan và một người phụ nữ tên Đ. (trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) đánh đập đến mức phải nhập viện cấp cứu. “Xã đã yêu cầu ông Thiệp đến tường trình sự việc nhưng ông này nói đang chăm sóc vợ ở bệnh viện” - bà Thanh cho hay.



Sản phụ nhập viện vì bị chồng đánh.

Tại giường bệnh, chị C. nói vừa sinh con được hơn 40 ngày. Vào thời điểm như đã nêu, hai vợ chồng chị C. xảy ra mâu thuẫn vì Thiệp đòi đến nhà chị Đ. chơi. “Tôi có gọi điện thoại với chị Đ. để nói chuyện. Sau đó chị Đ. chạy xe máy đến nhà, cầm một khúc tre đánh mạnh vào đầu tôi. Chồng tôi thấy thế chẳng những không can ngăn mà còn tát vào mặt tôi” - chị C kể.

Theo BS Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa Ngoại - Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân Chi nhập viện lúc 14 giờ ngày 9-11 trong tình trạng sưng nề vùng mặt và mắt bên phải, sưng nề bầm tím cánh tay bên phải, có biểu hiện đau đầu, chóng mặt… Kết quả chụp CT cho thấy sọ não bệnh nhân bị tổn thương. “Tình trạng bệnh nhân này chưa thể nói trước được điều gì và các bác sĩ vẫn đang theo dõi” - BS Lỹ nói.