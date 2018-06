Chủ quán cùng khách cá cược World Cup qua mạng

Ngày 24-6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh long cho biết đơn vị vừa bắt quả tang ba đối tượng đang tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền qua mạng Internet ở quán cà phê.

Theo đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long tiến hành kiểm tra quán cà phê (thuộc khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) do Nguyễn Văn Tuấn làm chủ. Tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang Tuấn cùng với Trần Quang Vũ và Nguyễn Trung Nhật (ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet.



Nguyễn Văn Tuấn



Trần Quang Vũ



Nguyễn Trung Nhật

Tại hiện trường, Công an thu giữ một máy tính bảng có kết nối với trang mạng cá cược bóng đá của Philippines, một quyển sổ ghi tên người cá cược. Tổng số tiền cá cược là 853 RM (tiền Malaysia) tương đương 5 triệu đồng tiền Việt Nam.

Tuấn đã tổ chức cá cược bóng đá qua mạng từ ngày khai mạc World Cup đến nay. Khi có người đến cá cược, Tuấn sẽ sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký với nhà cái để đặt cược và được trả hoa hồng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được công an đang điều tra mở rộng.