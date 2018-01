Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích

Công an TP Hà Nội đang vào cuộc tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội), người đã vắng mặt không rõ lý do một tuần qua. Trước đó, gia đình ông Lâm cũng đã đến trình báo với cơ quan chức năng và phía công an về sự mất tích của ông này.



Ngày 2-1, trao đổi với báo chí tại trụ sở UBND huyện Quốc Oai, ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai, xác nhận Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Lâm mất tích suốt một tuần qua, hiện gia đình, cơ quan và phía Công an TP Hà Nội tiếp tục tìm kiếm ông Lâm.

Ông Luật thông tin: Vào ngày 25-12-2017, ông Lâm vẫn điều hành công việc của UBND huyện như bình thường. Tối 25-12, ông Lâm có dự bữa cơm chia tay một cán bộ huyện về hưu. “Hơn 21 giờ tối 25-12, anh Lâm tự lái xe ra khỏi cơ quan, sau đó đi đâu thì cũng không ai biết. Đến khoảng 6 giờ 35 sáng hôm sau, anh Lâm có gọi điện thoại xin phép bí thư Huyện ủy vắng mặt ở cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy. Từ đó đến nay cơ quan không liên lạc được với anh Lâm” - ông Luật cho biết.



Ô tô của ông Nguyễn Hồng Lâm được công an tìm thấy, đưa về trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Ảnh: TP

Cũng theo ông Luật, vào sáng cùng ngày 26-12, ông Lâm cũng có gọi điện thoại cho con trai và nói: “Bố gặp chuyện rắc rối”, sau đó thì mất liên lạc.



Gia đình ông Lâm rất lo lắng và đã trình báo với cơ quan chức năng về sự việc. UBND huyện Quốc Oai cũng báo cáo lãnh đạo TP Hà Nội về việc ông Lâm vắng mặt và không liên lạc được. Hiện gia đình, cơ quan và phía Công an TP Hà Nội tiếp tục tìm kiếm ông Lâm.

“Anh Lâm đã có hơn 10 năm làm phó chủ tịch huyện và mới được bầu làm chủ tịch từ tháng 7-2017, là người rất thận trọng, điềm đạm, không có gì đặc biệt về mối quan hệ, cách ứng xử và công tác lãnh đạo, quản lý cũng không có vấn đề gì” - ông Luật nói.

Ông Luật cũng cho biết theo thông tin từ phía cơ quan công an thì sau khi vào cuộc tìm kiếm, phát hiện xe của ông Lâm gửi tại một trung tâm khoa học kỹ thuật có trụ sở tại ngõ 113, phố Trần Duy Hưng, tuy nhiên vị trí cuối cùng tín hiệu điện thoại di động của ông Lâm lại ở khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai). Hiện chiếc xe của ông Lâm đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Cơ quan công an cũng tiến hành rà soát khu vực quận Hoàng Mai nhưng vẫn chưa tìm được ông Lâm.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết sau khi nhận thông tin, công an đã vào cuộc tìm kiếm. “Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội đang vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm thấy ông Lâm và chưa rõ nguyên nhân ông Lâm vắng mặt tại cơ quan suốt một tuần qua” - ông Hải nói.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày 2-1, chúng tôi đã có mặt tại nhà riêng của ông Lâm nhưng cửa nhà khóa trái, gia đình ông không ai có mặt ở nhà. Ông Lâm được xóm giềng và cán bộ địa phương đánh giá là người điềm đạm, hiền lành, được lòng bà con lối xóm.