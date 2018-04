Chủ tịch xã thông tin về clip hàng chục công an đánh dân

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip hơn 8 phút ghi lại hình ảnh một số người mặc cảnh phục (được cho là lực lượng Công an huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đang có xô xát tại một nhà dân.



Lực lượng công an xảy ra xô xát trong lúc khống chế đối tượng Long. Ảnh cắt từ video

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 18-4 vừa qua, tại một hộ dân ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nguyên nhân vụ xô xát được cho là trong quá trình lực lượng công an tiến hành thu giữ chiếc xe máy của chủ nhà.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, hội nhóm Facebook.

Sáng 24-4, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai, xác nhận vụ việc trên xảy ra tại địa bàn, tuy nhiên sự thực thì không phải như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Thắng cho biết theo báo cáo của Công an xã Ninh Lai, ngày 18-4, tổ công tác của Công an huyện Tam Đảo có tới UBND xã này để làm việc. Thông tin ban đầu, một phụ nữ trú tại huyện Tam Đảo có con trai đã cầm cố chiếc xe cho Trịnh Văn Long (còn gọi là Trịnh “Càn Long”, trú tại xã Ninh Lai). Người phụ nữ nói trên đã đề nghị Công an huyện Tam Đảo giải quyết để lấy lại chiếc xe.



Trước sự yêu cầu phối hợp, Công an xã Ninh Lai đã mời Long tới trụ sở để giải quyết nhưng bị từ chối. Tiếp đó, Công an huyện Tam Đảo cùng Công an xã Ninh Lai và người phụ nữ trực tiếp đến nhà riêng của Long.



Tại thời điểm này, chỉ có cha Long ở nhà. Ít phút sau, đang trong quá trình giải quyết sự việc thì Long về. Người này cầm chiếc ống điếu vụt thẳng vào người phụ nữ, khiến bà nằm gục dưới nền nhà.



Trước sự manh động này, lực lượng công an đã lao vào khống chế Long. Đáng chú ý, Long đã gọi thêm nhiều người tới khiến lực lượng chức năng phải huy động khoảng hai chục người để đảm bảo an ninh trật tự.



Sự việc được camera an ninh ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với thông tin cho rằng “công an xông vào nhà dân đánh người”.



Theo ông Thắng, hiện tại vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Sơn Dương thụ lý. Người phụ nữ bị Long đánh đã được đưa vào bệnh viện sơ cứu, còn chiếc xe máy vẫn đang giữ ở nhà Long, chưa lấy ra được.

“Thông tin đăng tải trên mạng là không chính xác. Trong lúc khống chế có thể các cán bộ công an quyết liệt, vì đối tượng rất khỏe và manh động” – ông Thắng cho hay.



Vị chủ tịch này cũng cho biết ở địa phương, Long là đối tượng rất phức tạp, từng có tiền án vì gây thương tích cho người khác. Long hiện đang tổ chức hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi; nắm trước được sự phức tạp, rất đông công an đã được huy động khi xuống làm việc tại nhà đối tượng này.



“Hiện Long vẫn đang ở nhà và nói rằng công an vào nhà đánh người.Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Dương giải quyết theo thẩm quyền” – ông Thắng thông tin.



Trong một diễn biến khác, một lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho biết vụ việc trên xảy ra ở địa bàn huyện Sơn Dương nên sẽ do cơ quan công an huyện này giải quyết. Còn về thông tin “công an đánh người”, cơ quan này đang khẩn trương xác minh, làm rõ.