Chưa có kết luận điều tra vụ thẩm phán đánh cha vợ

“Vấn đề ách tắc cơ bản vì công an huyện chưa có kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y TP Hải Phòng. Quyết định giám định thương tích chúng tôi đã gửi Trung tâm Pháp y TP Hải Phòng rồi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giám định thương tích. Chúng tôi vẫn đang làm rõ vụ việc” - Đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương, trả lời Pháp Luật TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Pháp y TP Hải Phòng, trung tâm đã nhận được quyết định giám định thương tích cho ông Đỗ Văn Bảo. Tuy vậy, phía BV Việt Tiệp (Hải Phòng) không chuyển hồ sơ bệnh án của ông Bảo sang trung tâm nên không thể làm việc. “Chúng tôi đã đề nghị Công an huyện An Dương yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ gần một tháng nay nhưng vẫn không thấy họ trả lời”.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc nhanh chóng vì ảnh hưởng tới một thẩm phán của Hải Phòng.

Tuy nhiên, đến nay đã là một tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc gia đình ông Bảo tố cáo bị Thẩm phán Phạm Văn Thường và em trai ông Thường là ông Phạm Văn Toàn (cán bộ Phòng TN&MT quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đánh nhập viện, phía Công an huyện An Dương vẫn chưa có kết luận điều tra về vụ việc.