Con trai dùng búa đánh mẹ kế rồi chém cha

(PLO)- Ngày 16-1, Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó Trưởng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, trú khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) về tội giết người.