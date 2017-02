Công an tìm bị hại vụ lừa đầu tư tiền, vàng qua mạng

Vụ án do Nguyễn Thị Minh Phương (sinh năm 1978, HKTT: 53A/2 KP5, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo PC46, bước đầu xác định Phương đã đưa thông tin giả tạo là công ty CP Phương Thái An (Biên Hòa, Đồng Nai) cần vốn kinh doanh bất động sản, vàng, garage ôtô trong khu đô thị Phương Thái An. Phương cùng đồng bọn đã đăng thông tin này trên hệ thống trang web có địa chỉ: http://www.hero8.org để kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành đầu tư vào công ty Phương Thái An.

Việc đầu tư được tiến hành dưới hình thức ủy thác đầu tư qua hệ thống của website trên để được hưởng lãi suất cao. Từ đây Phương và đồng bọn đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư ở Đồng Nai và một số địa phương khác trong đó có nhiều người tại Bà Rịa-Vũng Tàu.



Sau khi công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với phần các bị hại là nhà đầu tư tại tỉnh.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức cư trú trên địa bàn tỉnh có tham gia hoạt động ủy thác đầu tư tài chính trên hệ thống http://www.hero8.org liên hệ với Cơ quan CSĐT (PC46) địa chỉ: Số 15 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa; điện thoại: 069.3545273 gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Hưng (điện thoại 0913.793738) hoặc cán bộ điều tra Vũ Lê Vũ (điện thoại 0983.085829) để được hướng dẫn giải quyết.



Do thời hạn điều tra vụ án có hạn, PC46 đề nghị các cá nhân, tổ chức liên hệ trình báo trước ngày 31-3-2017. Sau thời hạn này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không tiếp nhận giải quyết.