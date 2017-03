Công an xã bị tố đánh người dập lá lách

Ông Nguyễn Bình ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa có đơn tố cáo công an xã Hòa Bình đánh đập con ông đến dập lá lách phải nhập viện.

Theo ông Bình, ngày 23-6, ông nhận tin con ông là Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi) bị công an xã mời lên làm việc. Ông lên công an rồi về nhà vì không vào được bên trong. Đến khuya, ông trở lại thì một công an cho biết con ông đã được chuyển sang trạm y tế và ông sang đưa con đi bệnh viện. Sau khi điều trị tại BV huyện Xuyên Mộc con ông tiếp tục được chuyển lên BV Bà Rịa với chẩn đoán: Đau nửa bụng bên trái, mắt sưng tấy, bụng trướng, ổ bụng xuất hiện dịch, chấn thương lá lách…

Anh Thành bị đánh bầm mắt, dập lá lách đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.NGÂN

Theo ông Bình, con ông đã bị các công an viên xã Hòa Bình đánh đập gây nên những chấn thương trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lang - Trưởng Công an xã Hòa Bình cho biết: Khoảng 19 giờ ngày 23-6, công an xã nhận tin báo có một vụ cãi vã giữa Thành và một nhóm thanh niên nên công an xã đến hiện trường. Đến nơi, công an viên và dân quân tự vệ đã xịt hơi cay, bắt giữ Thành. “Khi đến nơi, tôi yêu cầu đưa Thành về trụ sở làm việc. Khi đưa về trụ sở thì Thanh kêu đau bụng, chúng tôi đưa sang trạm xá, sau đó báo cho gia đình Thành đưa lên bệnh viện tuyến trên” - ông Lang nói.

Về thương tích của Thành, ông Lang giải thích: Trong lúc bắt người, công an viên có dùng chân đè vào bụng...

Nhiều người dân chứng kiến sự việc bắt giữ Thành khẳng định: Công an viên và dân quân tự vệ đã đánh Thành. “Họ xịt hơi cay vào mặt rồi đánh, đá vào mặt, vào bụng Thành. Khi anh này lả người, họ quát nạt, tiếp tục đánh trước mặt nhiều người dân. Khi trưởng công an xã tới nơi, họ mới thôi đánh, đá” - một người dân nói.

Tại bệnh viện, Thành cũng cho biết anh bị công an viên vả dép vào mặt, đá vào bụng gây thương tích.

Theo ông Lê Huy Cảnh, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch xã Hòa Bình, ông đã yêu cầu ca trực tường trình, lập hồ sơ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu công an sai sót.

Chiều 27-6, Thiếu tá Mai Điền Phương - Phó Công an huyện Xuyên Mộc cho hay ông đang đi công tác nên chưa nắm vụ việc. Huyện sẽ yêu cầu xã báo cáo để có hướng xử lý.

T.KHÁNH - N.NGÂN