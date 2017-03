Công bố đặc điểm nhận dạng hai nghi can dùng súng cướp tiệm vàng

Tủ kính tiệm vàng bị đập vỡ

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 18-6, tại tiệm vàng Kim Nguyệt (số 15/13, Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An) đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn. Ngay sau đó cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập thông tin để điều tra làm rõ về vụ án.

Bước đầu, công an đã nhận dạng được đặc điểm của hai nghi can. Người thứ nhất khoảng gần 30 tuổi, cao khoảng 1,65cm, da ngăm, tướng người gầy, khuôn mặt xương, nói giọng miền Tây, lúc vào tiệm vàng đội nón bảo hiểm màu xanh, mặc áo mưa nilon mỏng.

Nghi can còn lại cũng khoảng 30 tuổi, cao khoảng từ 1,62 da ngăm, tướng người gầy, khi vào tiệm đội nón bảo hiểm màu hồng, mặc áo mưa nilon mỏng.

Hung khí gây án là loại súng có ổ xoay, màu trắng xám, cỡ nhỏ và một búa đẽo còn mới, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại có hai màu đen và trắng. Hai nghi can đi trên một chiếc xe máy kiểu dáng xe Wave, màu đỏ đã cũ, không gắn biển số và không gắn bửng.

Tài sản bị cướp đi là các loại nhẫn nam đúc bằng vàng 18k, đính hạt bằng đá màu, bên trong nhẫn có khắc chữ “K.LOAN, KIỀU KN”; “T.DANH KN”; “K.MAI 68 KN”; “T.EM KN”; “TR.EM KN”.

V. Ngọc