CSGT chặn giữ đôi nam nữ cướp giật chạy từ quận 4 sang quận 1

Theo thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, khoảng 20 giờ ngày 1-9, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng PC08) đang tuần tra giữ gìn an ninh trật tự sau trận Việt Nam tranh huy chương Đồng với UAE.



Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: HK

Khi đến ngã tư Võ Văn Kiệt – Trần Đình Xu (quận 1) thì phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy biển số 54S7-3526 với tốc độ cao trong làn đường của xe ô tô. Phía sau còn có ba xe máy khác đuổi theo và liên tục tri hô “cướp, cướp…”.

Ngay lập tức, CSGT dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo đến trước một nhà dân ở đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1) thì khống chế được hai người này dưới sự hỗ trợ của người dân. Tang vật thu giữ gồm một điện thoại di động cùng một xe máy.

Sau đó, Đội CSGT An Lạc cùng người bị hại, người dân đưa đối tượng về trụ sở công an phường Cầu Kho để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Tang vật thu được là điện thoại bị cướp giật, và bộ "đồ nghề" dùng ma túy đá. Ảnh: HK

Tại cơ quan công an, khi tiến hành khám xét đối tượng thì phát hiện một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá.

Được biết, người điều khiển xe tên Nguyễn Chí Tâm (26 tuổi, ngụ quận 8) chở một cô gái ngồi sau tên Lê Thanh Nhàn (21 tuổi, ngụ quận 11). Còn nạn nhân là chị TBN cho biết khi đi cùng bạn đến trước số nhà 63-65 Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4) thì bị hai đôi nam nữ trên giật điện thoại và bỏ chạy về phía cầu Calmette, ra đường Võ Văn Kiệt.

Bị giật mất điện thoại trên tay nên N. và bạn liền đuổi theo và truy hô nhờ người đi đường giúp đỡ. May mắn khi đến đường Võ Văn Kiệt thì có thêm người dân và CSGT nên mới bắt được đối tượng.