Bình Thuận: Vứt hộp kẹo ngậm giấu ma túy khi bị Cảnh sát 113 truy đuổi 10/05/2024 11:03

Ngày 10-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tiếp nhận tang vật và đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy do Cảnh sát Phản ứng nhanh (CS 113), Công an tỉnh Bình Thuận bàn giao để lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Cảnh sát 113 truy đuổi, khống chế kẻ tàng trữ ma túy. Ảnh CABT

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 8-5, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Lâm Đình Trúc thuộc phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, Tổ tuần tra CS113 phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức CS113 ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, thanh niên này vứt một hộp kẹo Mentos bằng thiếc ven đường.

Hộp kẹo Mentos chứa 6 gói ma túy. Ảnh CABT.

CS113 đã truy đuổi, khống chế thanh niên này và thu giữ hộp kẹo Mentos mà thanh niên này ném phi tang, phát hiện bên trong có 6 gói nylon chứa ma túy.

Qua đấu tranh, xác định thanh niên trên là Nguyễn Vũ Hảo (31 tuổi), thường trú tại khu phố 13, phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết.

Nguyễn Vũ Hảo và tang vật. Ảnh CABT.

Hảo khai nhận mua số ma túy trên về sử dụng bỏ vào hộp kẹo Mentos bằng thiếc để ngụy trang và khi trên đường về nhà thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.