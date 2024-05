Công an kết thúc điều tra vụ dùng súng bút bắn người bị thương 09/05/2024 16:17

(PLO)- Theo Công an, hành vi sử dụng vũ khí tự chế có tính năng như vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 9-5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi) và Hoàng Thành Công (26 tuổi, cùng trú thị xã La Gi) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khẩu súng bút và đầu đạn Công an thu giữ được.

Theo kết luận điều tra, do trước đó có mâu thuẫn cá nhân với anh TTB nên tối 18-11-2023 Tùng gọi điện cho Công rủ đi giải quyết mâu thuẫn.

Công đem theo một khẩu súng có hình dáng cây bút. Khi đến nhà B, Công lên đạn rồi đưa khẩu súng cho Tùng đi vào nhà B.

Khi vào đến khu vực hiên nhà, thấy Tùng cầm súng nên anh Trần Trung Đức can ngăn, lập tức Tùng dùng súng bắn vào phía bên ngực phải của anh Đức khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả Tùng và Công đều rời khỏi hiện trường. Công an sau đó đã tạm giữ Tùng, thu được khẩu súng tang vật.

Ngày 5-2-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng và Hoàng Thành Công về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an cũng thu giữ một khẩu súng hình cây bút bằng kim loại, dài 11,5 cm, đường kính khoảng 1,2 cm và một đầu đạn bằng kim loại, màu xám, kích thước 5x10 mm.

Theo Cơ quan ANĐT Công an Bình Thuận, quy định của pháp luật về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, các loại vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý theo Điều 304, Điều 305 BLHS năm 2015.

Do đó, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không được tham gia chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép các loại vũ khí.

Những ai đã và đang thực hiện các hành vi nói trên hãy chấm dứt và tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an phường, xã quản lý; hoặc phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi nêu trên cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn, xử lý.