Một trưởng phòng của Công an Bình Phước bị cách chức vì sử dụng rượu, bia gây tai nạn 10/05/2024 12:44

Ngày 10-5, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 51, 52, 53, 54 với nhiều nội dung quan trọng.



Trong đó, thông báo về việc, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đào Văn Th (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Phước).

Trước đó, xem xét báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh Bình Phước về đề nghị thi hành kỷ luật đối với thượng tá Đào Văn Th - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội do điều khiển xe ô tô tham gia giao thông có nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật đối với thượng tá Đào Văn Thêm theo quy định.

Ngày 23-4-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước họp và quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đào Văn Thêm.

Được biết, vào năm 2022 mặc dù đã sử dụng rượu, bia nhưng thượng tá Đào Văn Thêm vẫn lái xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng tại đoạn đường ĐT 741 đi qua địa bàn xã Bù Nho (huyện Phú Riềng, Bình Phước), khiến một người chết.