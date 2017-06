CSGT quận 12 cùng người dân thu gom cá giúp chủ xe gặp nạn

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 45 ngày 24-6, một vụ va chạm giữa ô tô tải 51C-153.51 và ô tô khách 67B-010.12 đã xảy ra trước địa chỉ 2309 quốc lộ 1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng nay.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô tải do anh Vũ Trung Dũng (SN 1980, ngụ Vũng Tàu) điều khiển lưu thông từ hướng An Sương về quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô khách do anh Trịnh Văn Mới (SN 1982, ngụ An Giang) điều khiển lưu thông phía sau cùng chiều.





Do xe tải chở cá nên khi xảy ra va chạm, toàn bộ số cá rơi vãi ra khắp mặt đường.

Vụ va chạm làm xe tải bị lật nhiều vòng, anh Dũng bị kẹt trong cabin xe. Sau đó, anh đã được người đi đường cạy cửa và đưa đi cấp cứu tại BV 175 nhưng do thương tích quá nặng nên anh đã tử vong tại bệnh viện.



Đội CSGT quận 12 đã nhanh chóng có mặt.

Nhận được tin báo, Đội CSGT quận 12 đã nhanh chóng có mặt để phối hợp khám nghiệm hiện trường cũng như điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc. Do xe tải chở rất nhiều cá, gặp nạn nên rơi vãi ra khắp mặt đường, lực lượng CSGT đã cùng người dân quét, thu gom số cá giúp chủ xe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận 12 điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh khác được PV ghi nhận được:



Đội CSGT quận 12 cùng với người dân và các lực lượng chức năng khác nhanh chóng thu gom số cá lại.



Người quét, người hốt, bê số cá trả lại cho chủ xe.



Nhờ vậy, hiện trường nhanh chóng được dọn sạch.