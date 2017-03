Đã vi phạm còn hành hung cảnh sát giao thông

“Sau khi sự việc xảy ra, đội đã báo cáo về phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội. Vụ việc đang được công an quận Ba Đình điều tra làm rõ. Chiếc xe vi phạm cũng đang được đơn vị này tạm giữ” - ông Tú nói.

Thông tin từ Công an quận Ba Đình cũng cho biết đơn vị này đang tạm giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ việc trên. Danh tính của hai người này sẽ được thông tin sau.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết khoảng 14 giờ 15 ngày 7-7, chiếc xe Toyota màu đen biển số 30H-9401 di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Kim Mã (TP Hà Nội) với tốc độ cao. Khi CSGT ra hiệu dừng phương tiện, tài xế nhấn ga bỏ chạy vào đường Đê La Thành. Ô tô chỉ dừng lại khi cảnh sát chặn đầu trước cửa nhà số 2, đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình.

Tài xế cùng một người đàn ông bước từ trong xe ra, có biểu hiện say xỉn. Một trong hai người lao vào túm cổ áo một chiến sĩ CSGT, giật tung áo khiến chiến sĩ này rơi mũ xuống đường. Trong khi giằng co, người này còn đạp vào mặt CSGT. Khoảng 30 phút sau, công an phường có mặt đưa hai người đàn ông về trụ sở.

