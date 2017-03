Đâm chết đồng nghiệp vì bị dọa "ngày mai tao xử mày"

Án mạng xảy ra vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu

Lúc 18 giờ 30 ngày 28-8, công nhân Công ty Nhựa Chợ Lớn trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8, TP HCM) vừa vào làm ca tối hốt hoảng khi thấy Nguyễn Trường Đồ (18 tuổi, quê Đồng Tháp, công nhân khâu điện tử) xách dao nhọn truy đuổi Lê Tuấn Em (17 tuổi, ngụ quận 8). Chạy được một đoạn, Em bị Đồ đuổi kịp dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng và cổ khiến anh gục xuống sàn. Nhiều công nhân thấy Em bị Đồ đâm chết nhưng do quá hoảng sợ nên không dám can ngăn.

Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương cùng bảo vệ công ty có mặt khống chế Đồ, đồng thời đưa Em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Rạch Cát. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Em đã tử vongsau đó.

Tại trụ sở công an, Đồ khai nhận tối 27-8 có nhậu với Em cùng một số người khác. Trong lúc nhậu thì Đồ và Em xảy ra mâu thuẫn. Đồ bị hăm dọa “ngày mai tao xử mày” nên tối 28-8, khi vừa giáp mặt Tuấn Em, Đồ xách dao rượt và đâm chết đồng nghiệp.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.