Dằn mặt bằng súng tự chế làm bạn bị thương

Tối 1-3, BV Triều An (quận Bình Tân) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Võ Sinh (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trong tình trạng bị trúng đạn ở tay trái. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã đến bệnh viện lấy lời khai của Sinh. Theo Sinh khai, chiều tối cùng ngày, Sinh đến chơi game tại nhà 473/25 tỉnh lộ 10. Tại đây còn có Trương Bá Tài (ngụ quận Tân Phú) cũng đang chơi game. Do chơi thua hết tiền nên Sinh đòi Tài trả 100.000 đồng đã vay trước đó. Bị đòi nợ, Tài trả trước 50.000 đồng, đồng thời rút từ trong người ra một khẩu súng tự chế đặt mạnh lên bàn để dằn mặt. Bất ngờ súng cướp cò đạn bay trúng vào tay Sinh gây thương tích. Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu còn Tài bỏ trốn.

H.TUYẾT