Đang chở hơn 2000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu thì bị công an bắt 20/05/2024 16:05

(PLO)- Lê Trường Đông chạy xe máy chở hơn 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an huyện Bến Lức, Long An bắt giữ.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20-5, Công an xã Thạnh Lợi phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an huyện Bến Lức (Long An) tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường kênh Bà Kiểng, thuộc địa bàn xã Thạnh Lợi.

Lê Trường Đông vận chuyển hơn 2.000 bao thuốc lá lậu đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Khi đến khu vực thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, lực lượng chức năng phát hiện một người chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Người này không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an mà còn tăng ga điều bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ tang vật là 2.050 bao thuốc lá nhập lậu các loại, đồng thời xác định người chạy xe máy là Lê Trường Đông (41 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An).

Hiện, Công an huyện Bến Lức đang lập hồ sơ, điều tra, xử lý Đông theo quy định.