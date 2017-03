Đêm nay, bão số 4 vào vịnh Bắc bộ

Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Mỹ cũng đã phát đi thông báo số hai về cơn áp thấp nhiệt đới này. Mạng dự báo bão TSR của Anh cũng dự báo tương tự.

Tối qua, vị trí trung tâm bão số 4 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 350 km về hướng đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh giật trên cấp 8 (62-74 km/giờ).

Dự báo đến 13 giờ trưa nay, bão số 4 sẽ ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc, 111,8 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam khoảng 100 km, vượt qua vùng eo biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu và tiến vào vịnh Bắc bộ. Từ đêm nay, vịnh Bắc bộ sẽ có gió xoáy mạnh cấp 8, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Ngày mai, các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh bắt đầu chịu tác động của gió bão.

Trước diễn biến của bão số 4, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các bộ, ngành liên quan gọi tất cả các tàu thuyền ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão và tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Chiều qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương. Nhận định chung, thời điểm bão đổ bộ vào đất liền lại trùng với đợt triều cường nên nước sẽ dâng cao, đe dọa đê biển của một số tỉnh Bắc bộ, nhất là vùng Cát Hải (Hải Phòng). Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ có mưa to gió mạnh. Vùng núi phía Bắc từ đêm nay sẽ có mưa to đến rất to từ 100 mm đến 200 mm.

Chiều tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Hà Tĩnh yêu cầu các tỉnh thông tin kịp thời cho tàu thuyền ngoài khơi về hướng đi của bão, lưu ý tàu thuyền đang ở vĩ độ 18 trở xuống không được đi lên phía Bắc. Công điện cũng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh có phương án bảo vệ vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết còn 204 phương tiện, 1.950 lao động của ngư dân Đà Nẵng đang hoạt động ngoài khơi. Tại Quảng Ngãi có 1.320 thuyền với gần 10.000 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển.