Đi cướp để lấy tiền về quê ăn tết

(PL)- Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự các nghi can Mai Xuân Cường, Cao Xuân Liễu (cùng quê Quảng Bình) và Nguyễn Văn Tài (quê Nghệ An) về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

tối 18-1, Cường và Liễu bàn nhau đi cướp tài sản của các đôi tình nhân ngồi tâm sự chỗ vắng để kiếm tiền về quê ăn tết. Liễu chở Cường đi “tìm mồi” trong KCN Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An). Tại đây, Cường thấy anh LTT cùng bạn gái đang tâm sự chỗ vắng nên ra tay. Liễu cầm dao bấm đe dọa khiến anh T. hoảng sợ lấy ĐTDĐ của mình đưa cho Liễu. Cường thấy xe máy Jupiter của anh T. có chìa khóa cắm sẵn nên leo lên nổ máy định cướp. Nạn nhân chặn đầu xe giữ lại thì bị Cường lao vào đấm liên tiếp rồi phóng xe tẩu thoát. Ba nghi can trong vụ trộm cướp tài sản. Ảnh: CTV Sau khi cướp được xe, Cường đem xe gửi vào bãi giữ xe của siêu thị Sóng Thần rồi cùng Liễu mang chiếc điện thoại vừa cướp bán được 300.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài. Sáng hôm sau, Cường, Liễu rủ thêm Tài đi cướp và dùng chiếc xe Jupiter cướp được làm phương tiện. Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng điều tra và lần lượt bắt giữ được Cường, Liễu và Tài. Mở rộng điều tra, các nghi can còn khai trước đó Tài và Cường đột nhập vào nhà dân lấy trộm một xe máy. VĂN NGỌC