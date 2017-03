Đi tù về, rải giấy viết tay để than thở?

Chữ viết tay trong các tờ giấy này rất khó đọc, thể hiện nhiều nội dung như “chỉ vì… ăn trộm mà… phải mang án tử hình vì tội danh sản xuất ma túy”, “phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”, “chịu cảnh gia đình tan nát”, “xã hội rắc rối nghĩ lại thấy mà kinh”. Hình ảnh các tờ giấy này nhanh chóng được lan truyền trên mạng.

Một lãnh đạo phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết chiều 16-2, Công an quận 10 thu giữ được sáu tờ giấy viết tay như nói trên. “Trong các tờ giấy có ghi nội dung thể hiện một người đàn ông đi tù về than thở là buồn cuộc sống”.

Một lãnh đạo Công an quận 10 xác nhận là có vụ việc xảy ra, tuy nhiên nội dung trong giấy là “không có vấn đề gì”. Công an quận 10 vẫn đang xác minh làm rõ người viết và người rải những tờ giấy nói trên.