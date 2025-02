Phát hiện thi thể cháy đen ở khu gò mả 23/02/2025 14:53

Ngày 23-2, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ điều tra vụ phát hiện thi thể cháy đen trên địa bàn.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện tại khu gò mả ở địa phương này một thi thể cháy đen nên báo công an. Công an xã Vĩnh Lộc A phối hợp Công an huyện Bình Chánh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Thi thể cháy đen được xác định là ông NBT (68 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A). Gần thi thể còn có chiếc xe máy biển số TP.HCM.

Công an còn phát hiện một số giấy tờ khám bệnh, giấy ra viện. Bước đầu cơ quan chức năng xác định ông T tự thiêu do lo buồn bệnh tật.

Theo người dân, mấy tháng gần đây ông T bị bệnh nên tâm lý không ổn định.