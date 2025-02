Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 10.000 lượt con bạc 23/02/2025 12:49

Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã triệu tập 17 người để làm rõ đường dây đánh bạc online với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng. Những người này liên quan đường dây đánh bạc qua app này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở ở nước ngoài; có nhiều người ở Việt Nam tham gia.

Hàng loạt con bạc được triệu tập làm rõ. Ảnh: CA.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, ngày 21-2, bốn tổ công tác Công an Đà Nẵng đồng loạt triệu tập làm việc 17 người tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, TP Huế. Lực lượng công an khám xét nơi cư trú của Vũ Minh Khánh tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bước đầu, công an xác định: từ tháng 6-2024 đến nay, đường dây đánh bạc này tổ chức cho hơn 10.000 lượt con bạc trên cả nước tham gia với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỉ đồng.

Công an thu giữ nhiều máy móc trong đường dây đánh bạc. Ảnh: CA.

Qua khám xét, công an cũng thu giữ tám lượng vàng 9999, 15 triệu đồng tiền mặt, hai dàn máy vi tính, 20 điện thoại di động các loại... Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 11 người liên quan đến đường dây đánh bạc này để phục vụ điều tra.