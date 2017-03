Điều tra vụ tài xế hãng xe Hoàng Long bị đuổi chém

Trước đó, chiều tối 15-2, Công an phường Hòa An nhận được tin báo tại khu vực bến xe Hoàng Long - chi nhánh tại Đà Nẵng (phường Hòa An) xảy ra vụ hỗn chiến. Theo đó, anh Dương Đức Chinh điều khiển xe khách (biển số 79D-5681) của hãng xe Hoàng Long chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM bị một nhóm người đánh trọng thương ở vùng mặt, sưng to mắt phải. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một thanh kiếm Nhật dài khoảng 70 cm, dày 40 cm là hung khí trong vụ án.



Thanh kiếm Nhật bị cơ quan công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: LT

Theo tường trình của anh Chinh, khi anh điều khiển xe vào bến tại Đà Nẵng để trả khách thì bị một người tên Linh, tự xưng là “thanh tra cơ động của hãng xe Hoàng Long” đến yêu cầu kiểm tra. Anh Chinh vừa bước xuống để trình giấy tờ thì bất ngờ bị Linh cùng bốn người khác xông đến đánh túi bụi vào mặt. Chưa kịp trấn tĩnh, anh Chinh bị một người tên Tuệ rút khẩu súng ngắn gí vào mặt đe dọa, sau đó rút kiếm đuổi chém anh Chinh. Thấy tài xế bị đánh vô cớ, hành khách trên xe ngăn cản, đồng thời gọi điện thoại báo công an nên nhóm Linh bỏ lại kiếm và lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Theo anh Chinh, anh không phạm lỗi giao thông mà các “thanh tra” tự dưng đánh người vô cớ. Vụ việc xảy ra khiến hành khách phải nằm chờ vật vạ đến 21 giờ cùng ngày Công ty Hoàng Long mới điều tài xế khác đến thay thế, tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Cũng theo trình bày của anh Chinh, trước đó xe của anh cũng bị đoàn “thanh tra cơ động” này chặn lại kiểm tra tại địa phận Thừa Thiên-Huế. Mặc dù những “thanh tra” này không mặc đồng phục, không có bảng tên… nhưng tài xế Chinh vẫn chấp hành nghiêm túc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

LỆ THỦY