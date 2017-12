Đưa gần 200 nam nữ trong quán bar kiểm tra ma túy

Sáng 31-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang sàng lọc, phân loại gần 200 người để điều tra việc sử dụng ma túy tại nhà hàng bia (quán bar H5, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Trước đó, khoảng 0 giờ 45 phút sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PK20) Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán bar H5 do Công ty TNHH Hoàng Nam quản lý phát hiện nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy, nhảy múa trong tiếng nhạc inh ỏi.



Lực lượng chức năng đột kích quán bar phát hiện ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều viên nén ma túy tổng hợp và gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá và bột khay, thảo mộc khô, nghi là bồ đà, vứt vương vãi trên nền nhà và cất giấu trong gầm ghế ngồi của quán. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một số dao, hung khí nguy hiểm và một số dụng cụ sử dụng ma túy.



Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản, đưa gần 200 người, trong đó có khoảng 50 nữ về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Được biết địa điểm trên trước đây cũng là một quán bar. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm nên đã rút giấy phép. Sau đó, địa điểm này được cấp phép trở lại cho một đơn vị khác kinh doanh nhà hàng bia.