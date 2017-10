Dùng giáo đâm hàng xóm tử vong

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam vào chiều 10-7 cho hay trên địa bàn xã Cà Duy đã xảy ra một vụ án khiến một người đàn ông bị đâm chết. Nạn nhân là ông Alăng Phin (41 tuổi, trú xã Cà Dy).

Trước đó, ngày 6-10, ông Phin đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với ông Alăng Lập (43 tuổi, trú cùng địa phương). Trong lúc cự cãi, ông Phin dùng đá ném vào người ông Lập. Ông Lập vào nhà lấy cây giáo ra tấn công ông Phin khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện Công an huyện Nam Giang đã bàn giao tang vật cùng nghi can cho lực lượng CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.