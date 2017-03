Dùng trẻ em để tuồn ma túy vào các vũ trường

Ngày 8-9, Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47, Công an TP Hải Phòng, cho biết công an đã khởi tố Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ngọc Mai về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy để điều tra. Hai bị can này là người chuyên tuồn ma túy vào các vũ trường, quán bar, karaoke trên địa bàn, bị bắt giữ vào ngày 6-9 vừa qua.





Lê Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: HĐ

Theo công an, trong đường dây này, hai bị can sử dụng các em nhỏ dưới 16 tuổi mua bán ma túy. Khi công an bắt giữ, có đến ba em nhỏ cũng bị mời đến công an làm việc. Theo đó, các em nhỏ cũng thuê phòng ở chung tại các khách sạn mà hai bị can thuê ở. Các em hẹn khách quen đến mua bán hoặc mang hàng đá đi giao cho người có nhu cầu mà không hề biết là đang giúp sức bán ma túy. “Đây là thủ đoạn mới và công an cảnh báo về tình trạng người lớn sử dụng trẻ em vào việc mua bán ma túy” - một công an nói.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 6-9, các trinh sát ập vào một khách sạn ở huyện An Dương, TP Hải Phòng, bắt quả tang Tuấn và Mai tàng trữ ma túy. Đôi tình nhân này là một trong những “đại lý” tuồn ma túy vào các tụ điểm ăn chơi ở TP Hải Phòng.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.