Đường dây buôn lậu dầu trên biển Tây Nam

Ngày 16-10-2013, thượng tá Nguyễn Văn Luyện - Trưởng Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt giam năm bị can gồm: Châu Phát (SN 1970, ngụ huyện Hà Tiên, Kiên Giang), Đoàn Đức Đẩu, Phan Tấn Phúc (cùng SN 1981 và ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang), Lương Hoàng Nam (SN 1982, ngụ huyện Kiên Lương, Kiên Giang) về hành vi buôn lậu; Trần Văn Sua (SN 1965, ở huyện Hà Tiên, Kiên Giang) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Riêng Nam được tại ngoại.

Các đối tượng Đẩu, Phát, Sua, Phúc, Nam

Tháng 10-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện những bất thường từ đối tượng Đẩu. Gia đình có nghề truyền thống đánh bắt xa bờ nhưng không thấy Đẩu mua dầu tại địa phương. Vào con nước, một số đối tượng nước ngoài đến cơ sở mua bán thủy sản của Đẩu để giao dịch. Qua thu thập thông tin, cơ quan chức năng xác định Đẩu tham gia vào đường dây buôn lậu dầu trên biển. Thượng tá Luyện đề xuất với Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án nhằm chặt đứt đường dây trên. Sau khi củng cố chứng cứ, tài liệu liên quan, Ban chuyên án đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam các đối tượng về hành vi vi phạm pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2010 trong những chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản xa bờ, nhận được thông tin đối tượng Năm Phì (ở Phnom Penh, Campuchia) tổ chức buôn lậu dầu trên biển cho các chủ tàu cá ở Việt Nam, rẻ hơn thị trường từ 2.000 - 5.000 đồng/lít, Đẩu liền sang Campuchia tìm gặp Năm Phì đặt vấn đề mua dầu phục vụ việc khai thác thủy sản của gia đình và được đồng ý. Cả hai thỏa thuận cách thức mua bán, thanh toán như sau: khi Đẩu có nhu cầu mua dầu trên biển thì điện thoại cho Năm Phì cung cấp số tàu, số dầu cần mua. Sau đó, Năm Phì sẽ báo giá và cho tọa độ tàu nước ngoài đang neo đậu để Đẩu nhận. Vài ngày sau, Năm Phì cho người đến nhà Đẩu lấy tiền hoặc Đẩu tự mang đến cửa khẩu Hà Tiên giao. Bắt được mối của Đẩu, Năm Phì gặp Phan Tấn Phúc gợi ý mua dầu trên biển với giá rẻ, được Phúc đồng ý.

Qua điều tra, Ban chuyên án còn phát hiện hai đối tượng trên móc nối với các chủ phương tiện khác mua dầu của Năm Phì hòng kiếm lợi. Trong đó, Đẩu đã mua dầu lậu cho các tàu của gia đình khoảng 32 tỷ đồng, môi giới cho các tàu khác 6,4 tỷ. Phúc cũng mua dầu lậu của Năm Phì cho các tàu của gia đình sử dụng khoảng 9 tỷ đồng, môi giới cho các tàu khác lên đến 25 tỷ.

Khi bị bắt giam, hai đối tượng thừa nhận toàn bộ tiền mua dầu đã đưa trực tiếp cho người thân của Năm Phì. Ngoài ra, Đẩu còn quy định các chủ tàu cá mua dầu phải bán thủy hải sản đánh bắt được cho Đẩu để Đẩu bán lại cho Năm Phì. Cơ quan điều tra xác định Châu Phát, Lương Hoàng Nam và Trần Văn Sua nhiều lần nhận tiền của Đẩu, Phúc chuyển sang Campuchia. Phát và Nam gặp một số chủ tàu thu tiền dầu theo chỉ đạo của Năm Phì. Tổng số tiền nhận được trong ngày đều giao cho Sua chuyển sang Campuchia. Mỗi lần thu nợ và chuyển tiền trái phép qua biên giới, ba đối tượng được trả công từ 100.000 - 400.000 đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Thiện Thảo (CATP)