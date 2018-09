Giả công an đòi tiền để ‘chọc bạn cho vui’

Theo công an, bạn của Châu bị tạm giữ xe máy trong một vụ đánh bạc. Sau đó, Châu đã sử dụng SIM rác nhiều lần điện thoại cho bạn tự xưng là cán bộ Công an huyện Vị Thủy yêu cầu bạn đưa tiền, nếu không công an sẽ tiếp tục tạm giữ xe. Đồng thời sẽ thông báo vụ việc đến cơ quan người này đang làm việc. Ban đầu Châu yêu cầu đưa 1 triệu đồng, sau đó tăng 3 triệu đồng.



Khi làm việc với công an, Châu khai nhận hành vi trên. Người này lý giải việc giả danh công an nhằm mục đích chọc bạn cho vui và cũng chưa nhận tiền.