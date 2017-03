Giả danh công an lừa hàng trăm triệu đồng

Theo hồ sơ ban đầu, đầu năm 2013 Hùng quen biết Hoàng (chưa rõ danh tính) rồi cùng lập kế hoạch kiếm tiền bằng việc tìm những người có nhu cầu mua xe, hàng thanh lý để lừa đảo chiếm đoạt. Hùng tự giới thiệu đang công tác tại nhà tạm giữ Công an thị xã Dĩ An. Vì vậy nhiều người đã tin lời nên giao tiền cho Hùng đăng ký mua xe máy, hàng hóa thanh lý khác.

Chiều 29-5, Hùng hẹn anh LDH đến một quán cà phê ở phường Đông Tân (thị xã Dĩ An) để nhận hơn 110 triệu đồng mua laptop giá rẻ được giới thiệu là hàng thanh lý của cơ quan hải quan. Khi Hùng đang nhận tiền thì các trinh sát Công an thị xã Dĩ An ập vào bắt giữ. Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định cùng với thủ đoạn trên Hùng đã lừa ít nhất ba người mua xe máy thanh lý với số tiền hơn 170 triệu đồng.

VĂN NGỌC