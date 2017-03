Giả danh đại úy công an, bị bắt quả tang

(PL)- Chiều 16-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển vụ Nguyễn Văn Trường (ảnh - 35 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) giả danh công an cho Công an huyện Long Hồ thụ lý, điều tra.

Trước đó, từ tin báo của người dân về một người đàn ông lạ mặt mặc cảnh phục công an thường xuyên ra vào nhà trọ không tên ở ấp Phước Yên (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) có biểu hiện nghi vấn. Đêm 5-12, PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra người nghi vấn là Nguyễn Văn Trường. Trường tự xưng đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, mang cấp hàm đại úy nhưng Trường không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh. Tại nơi ở của Trường, công an thu giữ hai bộ trang phục CAND, mũ, giày cảnh sát, ba xe mô tô đều gắn biển số giả và nhiều giấy tờ khác. Sau đó Trường thừa nhận giả danh công an, còn trang phục, giày, mũ mua trên mạng. GIA TUỆ - VĨNH LINH