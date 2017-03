Giả danh đối tác xây dựng, trói giám đốc để cướp xe ô tô

(PLO)- Ngày 6-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án 816C, bắt Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, trú xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.