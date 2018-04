Gia đình xin lỗi cô gái bị đánh ở quán bánh xèo

Ngày 10-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) – người đánh chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi) trong quán bánh xèo phải nhập viện, cho biết do vừa lo đi học cộng với làm việc với công an nên chưa có thời gian đến thăm hỏi nạn nhân.



Chị Như tại bệnh viện. Ảnh: HẢI HIẾU.

Khang cho hay đã nhờ cha mình đến thăm hỏi chị Như trước, Khang đang cố gắng sắp xếp thời gian để đến xin lỗi nạn nhân.



Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Chính (cha Khang) đã viết lên mạng xã hội lời xin lỗi công khai.

Ông Chỉnh cho biết, hôm xảy ra vụ việc, ông có chạy đến công an phường An Hải Đông để tìm hiểu sự việc. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, thấy con mình sai, ông đã ra nói chuyện với chị Võ Thị Kim Lan (người em dâu nạn nhân).

Lúc này, một công an phường Thanh Khê Đông (người đi tuần tra cùng ông Nguyễn Tri Phương-Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông) cũng đến cùng nói chuyện.

Theo ông Chỉnh, trong cuộc nói chuyện này, ông và cán bộ công an phường Thanh Khê Đông có nói về chỗ ở của hai người. Lúc này, ông Chỉnh không còn ở đường Trịnh Công Sơn nữa mà đã chuyển về phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Trong cuộc nói chuyện ông có nhắc đến việc mình là hàng xóm của đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng.

“Tôi không có ý gì đưa anh Trần Mưu ra hù dọa ai hết. Cháu gái đó nghe câu chuyện của tôi nên phóng đại lên vậy. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến anh Mưu”, ông Chỉnh cho hay.

Ông Chỉnh cho biết thêm sau hôm xảy ra vụ việc, ông Chỉnh đã tìm đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân. Nhiều người trong gia đình chị Như đã nhận lời xin lỗi, riêng chồng nạn nhân vẫn còn khá bức xúc.

“Cháu nó bức xúc đánh phụ nữ như vậy là không đúng. Tôi sẽ dẫn cháu đến xin lỗi nạn nhân và gia đình, mong được bỏ qua”, ông Chỉnh nói.

Trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng, ông Chỉnh chia sẻ ông đã phân tích cho con thấy những cái đúng, cái sai của mình. "Hơn nữa con tôi cũng đã đủ tuổi công dân phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Rất mong dư luận xã hội nói đúng sự việc", ông Chỉnh cho hay.

Cùng ngày, đại tá Trần Thanh Hải (Trưởng Công an quận Thanh Khê) cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Tri Phương-Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (chú ruột của Khang-PV), viết báo cáo để giải trình về việc lấy xe công vụ đi qua địa bàn phường An Hải Đông.

Đại tá Hải cho rằng nếu việc lấy xe công vụ đi làm việc riêng là trái quy định. Còn vụ việc liên quan đến công dân phường mình quản lý nhưng chưa có yêu cầu phối hợp của đơn vị bạn mà lấy xe công vụ đi cũng bất hợp lý.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo của phường gửi lên để xem xét, sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Hải cho hay.