Giả vờ đổi tiền đô để cướp giật tài sản

Một nhóm người nước ngoài vừa bị bắt giữ tại TP.HCM khi đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Cụ thể, bằng chiêu giả vờ mua hàng hóa rồi dùng cử chỉ tỏ ý muốn đổi USD ra tiền Việt, sau đó lợi dụng sự sơ hở của người bán hàng để giật tiền, bỏ chạy.

Chiều 10-10, chị Nguyễn Ngọc Loan (ngụ ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) khi xem tivi bất ngờ nhận ra một trong ba nghi can người nước ngoài vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản bằng thủ đoạn trên là người quen. Theo chị Loan, chị nhận ra Fiyoj Mehraban (quốc tịch Iran) được đăng ảnh trên báo và trên màn hình, bởi người này cùng đồng bọn từng gây án tại địa bàn xã Trung Hiếu mà nạn nhân chính là chị Loan.

Trước đó, chiều 25-9, chiếc ô tô loại bốn chỗ màu trắng biển số 52… bất ngờ dừng ngay trước cửa hàng của vợ chồng chị Loan. Ba người nước ngoài dáng người cao to bước xuống xe, tiếp cận anh Ân (chồng chị Loan) ra dấu ý định muốn mua hàng. Sau đó, người có da ngăm đen và bộ râu quai nón (được xác định là Fiyoj Mehraban) móc ra tờ giấy bạc ra dấu muốn lấy tiền USD đổi ra tiền Việt. Thấy vậy nên anh Ân vào trong mở tủ sắt lấy tiền đổi cho khách.

Chị Loan (ảnh nhỏ) kể lại vụ việc. Vị trí chiếc ô tô của nhóm “ảo thuật” người nước ngoài đậu trước cửa hàng. Ảnh: NP

Một người nước ngoài đi theo, bất ngờ giật lấy xấp tiền 10 triệu đồng nhưng bị anh Ân giật lại bỏ vào két sắt. Tiếp theo đó, người này bước đến một chiếc tủ khác bên cạnh đưa mắt nhìn láo lia xung quanh.

“Lúc đó, thấy hơi lạ nên tôi liền bước đến thì họ quay ngược lại tủ sắt và mở tủ ra. Nhanh như cắt, cả ba bỏ chạy ra chiếc ô tô đang nổ máy chờ sẵn bên ngoài rồi phóng đi mất dạng với tốc độ khá nhanh. Nghi chuyện chẳng lành nên gia đình liền kiểm tra két sắt, mới tá hỏa khi biết xấp tiền 10 triệu đồng đã không còn nên tri hô rồi dùng xe máy truy đuổi nhưng không kịp” - anh Ân kể lại.

Nói về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Trân - Trưởng Công an xã Trung Hiếu, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ vờ đổi tiền để cướp giật tài sản, do nhóm nghi can là người nước ngoài thực hiện.

Trước vụ việc này, công an địa phương khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác với các thủ đoạn tương tự. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt hai đồng phạm còn lại là Ilim và Symk.

Hiện chị Loan cùng gia đình đang liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để trình báo vụ việc trên.