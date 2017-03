Giải cứu gia đình bị côn đồ vây chém

Thông tin từ Phòng cảnh sát 113 Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai nghi can Lê Văn Bun (24 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Văn Chúc (37 tuổi, quê Kiên Giang) cho Công an quận Bình Tân để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 12-8, lực lượng phản ứng nhanh cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân về một vụ côn đồ có sử dụng hung khí bao vây căn nhà số 31/3/3/3 đường số 1, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Phòng Cảnh sát 113 đã cử một tổ công tác gồm Đại úy Trịnh Thanh Bình, Đại úy Đặng Văn Nữ và Trung úy Mai Trường Nam nhanh chóng đến hiện trường. Khi đến địa chỉ trên, tổ cảnh sát 113 phát hiện căn nhà đang đóng cửa kín mít, bên ngoài hai người đàn ông (được xác định là Bun và Chúc) tay cầm dao và tuýp sắt khống chế những người trong nhà. Bên trong có hai vợ chồng ông Nguyễn Văn A. (chủ nhà) cùng con gái nhỏ của họ. Nhiều người hàng xóm vây quanh chứng kiến cảnh côn đồ truy sát vợ chồng ông A. nhưng không ai can thiệp do sợ liên luỵ.

Lê Văn Bun, Đỗ Văn Chúc lúc mới bị bắt cùng hung khí gây án. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ cảnh sát 113 nhanh chóng xông vào trấn áp, tước hung khí trên tay hai đối tượng. Ngay sau đó, Bun và Chúc bị cảnh sát 113 áp giải về Công an phường Tân Tạo để lập hồ sơ ban đầu.

Hay tin cảnh sát 113 đến giải cứu cho gia đình mình, ông A. mới dám mở cửa. Lúc cảnh sát chưa đến, ông A. đã bị Bun chém bị thương ở ngón tay, ông A. phản kháng lại, giằng lấy được con dao của Bun. Con dao này sau đó đã được bàn giao cho công an để phục vụ điều tra. Theo ông A., nguyên do chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, vốn bản tính hung hãn, Bun cùng Chúc đã xông vào tận nhà đuổi chém vợ chồng ông. May nhờ cảnh sát 113 có mặt kịp thời.

H.TUYẾT