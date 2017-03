Giang hồ truy sát, đâm chết nạn nhân

Hai nhóm hỗn chiến, một người tử vong Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu, khiến một người tử vong, một người khác bị thương nặng. Theo Công an quận Thanh Khê, khoảng 22 giờ 30 ngày 21-8, người dân trình báo có nhiều vết máu trên vỉa hè, sát bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, đối diện quán nhậu Tỷ Muội. Cùng thời điểm này, tại BV Đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một nam thanh niên bị nhiều vết chém trên cơ thể, được một số người đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng đã tử vong trước đó. Công an quận Thanh Khê xác minh nạn nhân chết tại bệnh viện là Võ Đức Luynh (biệt danh là Bi "Cụt", trú đường Điện Biên Phủ, phường Chính gián, quận Thanh Khê). Ngoài ra còn có một nghi can khác liên quan đến vụ án là Trần Cảnh Thắng (ngụ phường Hòa Khê) đang bị thương nặng, được cấp cứu tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ. Theo điều tra bước đầu, tối 21-8, Thắng cùng bạn gái tên Lành đến quán Tỷ Muội nhậu cùng Phúc (chủ quán). Đến 22 giờ cùng ngày, Luynh cùng với một nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe mô tô đến trước quán nói chuyện với Phúc. Do có mâu thuẫn từ trước nên Phúc và nhóm thanh niên xảy ra xích mích, cãi vã. Bất ngờ Thắng rút một cây mã tấu để sẵn trên xe máy của mình chạy đến chém nhiều nhát vào người Luynh. Thấy Luynh bị tấn công, nhóm bạn đi cùng liền dùng mã tấu đuổi chém lại Thắng, gây thương tích nặng. Gây án xong, nhóm này đưa Luynh vào BV Đa khoa Đà Nẵng nhưng nạn nhân đã tử vong. Còn Thắng được bạn gái đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ với nhiều vết chém.