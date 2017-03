Giấy phép con “bóp chết” vận tải

Ba kiến nghị của các HTX - Bỏ quy định sở hữu phương tiện như một điều kiện kinh doanh; chấp nhận cho xe xã viên HTX được tham gia kinh doanh dưới hình thức pháp nhân HTX như lâu nay. Ngoài ra, hiện việc xin cấp các phù hiệu hợp đồng, phù hiệu tuyến cố định, tem xe taxi... đều do pháp nhân HTX xin và Sở GTCC cũng chỉ cấp cho pháp nhân HTX. Do đó, không có lý do gì không cấp cho các xe đứng tên xã viên và hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân HTX. - Nếu không điều chỉnh, sửa đổi các quyết định trên thì Bộ GTVT hãy giải thích, dẫn chứng các căn cứ pháp luật. - Đề nghị Bộ GTVT, Sở GTCC xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện điều kiện kinh doanh theo Nghị định 110 sang đầu năm 2008 về khâu tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ đối với đội ngũ lái xe, tiếp viên vì tập trung đào tạo cùng lúc sẽ gây đình chỉ kinh doanh. Mặt khác, đến hạn cuối tháng 9, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam phía Nam không thể đào tạo, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho hàng chục ngàn người.