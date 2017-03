Giơ áo lót trước mặt trẻ em bị cả làng vây bắt

Chiều ngày 2-2, ông Nguyễn Bá Canh trưởng công an xã Long Châu (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, trên địa bàn thôn Mẫn Xá (xã Long Châu) đã xảy ra vụ việc: Hàng trăm người dân địa phương vây đánh một thanh niên lạ mặt đi xe máy Dream biển số 99L2- 0462. Những người dân nghi thanh niên này là đối tượng bắt cóc trẻ em. Dân làng đã giao đối tượng cho công an xã xử lý.

Danh tính thanh niên sau đó được xác định là Trương Văn Ánh (SN 1995) trú tại thôn Ô Canh, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cháu bé liên quan trong vụ việc này là N (12 tuổi), trú tại thôn Mẫn Xá (xã Long Châu). Theo lời của cháu N, khoảng 15h ngày 2-2, cháu đi mua mì tôm về đến cổng thì gặp Trương Văn Ánh đỗ xe ở giữa đường. Ánh nhìn cháu N không rời mắt và… giơ áo lót phụ nữ ra trước mặt cháu. Cháu N sợ hãi, vừa chạy vừa gọi bố là anh Nguyễn Văn P.

“Khi nghe tiếng con gọi, tôi chạy ra thì thấy thanh niên kia quay xe chạy. Tôi tri hô cướp để dân làng ra trợ giúp. Khi bắt được nam thanh niên đó, người dân khám trong người thì thấy có 3 chiếc áo lót của phụ nữ. Sau đó, chúng tôi đã báo công an xã đến đưa thanh niên lạ mặt về công an xã để lấy lời khai”, anh P kể lại. Anh P cho biết, trước đó, anh từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc trẻ em nên đã dặn con mình gặp người lạ ngoài đường mà có biểu hiện lạ thì phải tri hô to để mọi người trợ giúp.

Sau khi nhận được thông tin, công an xã đã báo cáo lên trực ban công an huyện và công an huyện đã cử đồng chí công an phụ trách xã xuống kết hợp cùng ban công an xã lấy lời khai đối tượng.

“Lời khai của Trương Văn Ánh và cháu N khớp nhau, tuy nhiên hành động lạ của Ánh chưa có biểu hiện gì về hành vi bắt cóc trẻ em, chưa đủ để cấu thành tội phạm.

Quan sát Ánh cũng như những tang vật, chúng tôi nghi rằng Ánh có biểu hiện thần kinh không bình thường. Sau đó, gia đình đã lên bảo lãnh cho Ánh về nhà. Công an xã sẽ tiếp tục xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm, phía công an xã sẽ báo cáo và gửi hồ sơ lên công an huyện để giải quyết theo đúng thẩm quyền”, ông Canh cho biết.