Hà Nội: Cảnh sát giao thông bị giật tung áo, rớt súng xuống đường

Clip Cảnh sát giao thông bị giật tung áo, rớt súng xuống đường. Nguồn:Youtube

Trao đổi với báo chí Trung tá Lê Tú, Đội trưởng đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) xác nhận có vụ việ trên, “Sau khi sự việc xảy ra, Đội đã báo cáo về phòng CSGT (Công an Thành phố Hà Nội). Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an quận điều tra, làm rõ, nếu phát hiện những dấu hiệu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, riêng chiếc xe vi phạm đang được cơ quan Công an quận Bà Đình tạm giữ”. ông Tú nói.

Ông Tú cho biết thêm, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang làm việc, đội chưa thể trả lời cụ thể.