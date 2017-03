Hai anh em ruột treo cổ tự tử trong phòng trọ

(PLO) - Ngày 27-4, công an thị xã Thuận An kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án hai anh em ruột chết trong phòng trọ tại ấp Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương).