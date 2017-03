Hai tên tội phạm nước ngoài ra giá một tỷ đồng, nếu được thả

Từ cảnh báo an ninh mạng, vào chiều 9/7/2013, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện 2 người nước ngoài khai báo trùng khớp với thông tin về nhân thân, đặc điểm nhân dạng với 2 đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Các đối tượng lập tức bị bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Đây là các đối tượng bị Cảnh sát Liên bang Nga đang truy nã trên toàn thế giới, gồm Poliakov Valeriy và Kosenok Alexey. Cùng lúc đó, thông tin về hai tên tội phạm này được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chuyển đến Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Văn phòng Interpol Việt Nam thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm để xác minh thêm…

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Cảnh sát Nga, Poliakov Valeriy, sinh ngày 4/7/1974 (số hộ chiếu 703112663) và Kosenok Alexey, sinh ngày 3/6/1977 (số hộ chiếu 716306833), là hai đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Poliakov Valeriy bị truy nã về các tội sử dụng, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ trái phép; phạm tội băng nhóm có tổ chức từ năm 2009 tại thị trấn Novokuznetsk, vùng Kemerovo, Liên bang Nga. Lệnh bắt giữ Poliakov Valeriy ban hành ngày 7/9/2012 bởi Tòa án quận Trung tâm, thị trấn Novokuznetsk, vùng Kemerovo. Còn Kosenok Alexey phạm tội từ 19/3/2009 đến 30/5/2011, tại Novokuznetsk, với tội danh sử dụng vũ lực, gây thương tích để tống tiền, lệnh truy nã ngày 7/9/2012…



Các đối tượng Poliakov Valeriy và Kosenok Alexey.

Thượng tá Trần Đức Triệu, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều giờ thẩm vấn, hai đối tượng người Nga trên vẫn quanh co, không chịu hợp tác. Cho đến khi biết Công an đang có các tài liệu, hồ sơ án của chúng từ cơ quan An ninh Nga chuyển qua, một đối tượng hỏi thông dịch viên: “Ở đây ai là người cao nhất?”. Trong lúc mọi người chưa hiểu việc gì thì cả hai lấy giấy ghi vào đó: “500.000.000 x 2”, “50.000$”. Thượng tá Triệu giả vờ không hiểu, yêu cầu thông dịch viên hỏi lại những con số mà chúng ghi ra giấy nhằm mục đích gì, lúc này chúng mới nói, sẽ chi 1 tỉ đồng nếu được Công an Việt Nam thả sang nước Lào…

Thượng tá Triệu kể rằng, nghe chúng nói vậy, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng bảo, pháp luật Việt Nam không thể mua được bằng tiền. Dù có ra giá đến 100 hay cả 1.000 tỷ đồng. Khi thông dịch viên nhắc lại lời của anh, cả hai tên tội phạm mở to mắt ngơ ngác, rồi chúng xịu mặt xuống, cúi đầu khai nhận tội lỗi…



Theo Thanh Bình (CAND)